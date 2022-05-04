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Spor TFF duyurdu! 8 kulüp sevk edildi
Spor

TFF duyurdu! 8 kulüp sevk edildi

Süper Lig'in 35. haftasında bazı maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 07:09:00 -
TFF duyurdu! 8 kulüp sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada Trabzonspor'un, Fraport TAV Antalyaspor maçındaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Kasımpaşa ve Göztepe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirilirken, Demir Grup Sivasspor'un talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline yollandığı aktarıldı.

Galatasaray'ın hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu

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