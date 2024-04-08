TFF Başkanı'nın sırıtması büyük tepki çekti

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyunma odasına yöneldiler.

CÜNEYT ÖZDEMİR: "BEYEFENDİ SIRITIYOR!"

Gazeteci ve yorumcu Cüneyt Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi sert sözlerle eleştirdi.

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Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası Büyükekşi'nin gülen yüzünün ekranlara gelmesi sonrası Özdemir, "Süper Kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyfendi sırıtıyor..." dedi.

Özdemir, "Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün yere sen gülmeyeceksin de kim gülecek paşam!" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: "AL EVİNE GÖTÜR"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da Büyükekşi'yi eleştirdi.

Çakar, sosyal medya hesabından, "Eyyy Mehmet Büyükekşi adlı şahıs! Süper Kupa'yı al, evine götür, güzelce sabunla yıka, sonra uygun bir yere koy…" paylaşımını yaptı.

LEVENT TÜZEMEN: "CUMHURBAŞKANI DURUMA EL KOYMALI"

A Spor'da yaşananları değerlendiren spor yorumcusu Levent Tüzemen, programda "Türk futbolundaki bu gerginliğin bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma el koymalı." şeklinde konuştu.

GÜRCAN BİLGİÇ: "11 MİLYON EURO TAZMİNAT VARDI"

Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, "Fenerbahçe hiç çıkmasaydı deniyor. İşin maddi tarafı var. O kongrede söylenen, Fenerbahçe bu maça hiç çıkmasaydı 11 milyon euro'luk tazminatla karşı karşıya kalacaktı. Reklam anlaşmaları, bilet paraları, stadyum harcamaları, yayın gelirlerinden doğan kayıplar... Tüm bunları tazmin etmek zorunda kalacaktı. Bu yüzden U19'u tercih ettiler. Sonuçta sahaya çıktılar." dedi.

ERMAN TOROĞLU: "ŞAKA DEĞİL! ARTIK ASKERSİZ OYNAYAMAZSIN!"

Toroğlu yaptığı açıklamada, "Türk futbolu için çok kötü bir olay. Altını çizerek söylüyorum hiç kimse masum değil. Kimse kendini bu olaydan soyutlayamaz. Ben masumum diye bir şey yok. Bu olay filmin sonudur. Film tekrar nasıl başlar bilinmez.'' dedi.

Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, ''Bundan sonrası çok daha tehlikeli. Bundan sonra maçlarda deplasmanlarda polis ve askeri güçler lazım. Şaka değil. Artık askersiz oynayamazsın. Galatasaray ve Fenerbahçe maçına gidiyorsan 1. Ordu teyakkuza geçecek. Şaka gibi." ifadelerini kullandı.