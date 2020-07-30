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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:36:35 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Özdemir, şunları kaydetti:

"Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kovid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."

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