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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-28 21:23:03 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle Antalya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig play-off finali için Antalya'ya gelen Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da hazır bulundu.

Başkan Özdemir, Vali Yazıcı, Emniyet Müdürü Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Aktemur'a A Milli Takım forması hediye etti.

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