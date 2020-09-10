TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu öncesi açıklamalarda bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu sağlık çalışanlarına ithaf edeceklerini söyledi.

Yarın başlayacak yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Özdemir, "İyi bir sezon diliyoruz. Bu sene zor bir süreç. 21 takımlı ligle başlıyoruz. Hepimizin bildiği gibi 2020-2021 sezonu sonunda Avrupa Futbol Şampiyonası var, öncesinde sezonu bitirmemiz gerekiyor. Bitirmemiz gereken süre de 6 Mayıs. Gerçekten sıkışık tarihleri olan bir sezon. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah Allah yardım ederse futbol oynayarak sezonu sonlandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun hangi adla oynanacağına dair bir soruya, "İlk defa 2014'te Süleyman Seba'nın adıyla başladık. Bu sezon da isim koymamız beklendi. Bu konuyu yönetim kurulumuzda tartıştık. Pandemi döneminde bize fedakarca yardım eden ve pandemi nedeniyle hayatını kaybeden birçok sağlık ekibimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıkla ilgili bir isim mi koysak diye tartıştık. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu sağlıkçılara ithaf etmek istiyoruz. Bütün sağlıkçılarımız için önemli etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Belki beIN Sports yalın olarak bu isim hakkını kullanarak önemli bir gelir elde ederse orayı da boş tutmayı düşünüyoruz. Bir hafta sonra bu ismi koyabiliriz." cevabını verdi.





- Harcama limitlerine yapılan itiraz





TFF tarafından 2020-2021 sezonu için belirlenen harcama limitlerine bazı takımların itirazının bulunduğunu vurgulayan Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların başında Fenerbahçe ve Kasımpaşa geliyordu. Kasımpaşa'nın özel bir durumu var. Kasımpaşa diyor ki "Bankalara borcum yok." Ancak bilançoda kendi ana şirketlerine borcu var. O da bir borçtur. Taleplerini Kulüp Lisans Kurulumuz inceledi. Neler yapacaklarını kendilerine bildirdiler. Bunu göz önüne alarak Fenerbahçe, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü gibi bütün takımlarımızın yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisansları çıkartıp sezona başlamış olacağız. Eğer yeni bir gelirleri ve futbolcu satışları varsa veya bir futbolcuyu yollarlarsa bütün bu gelir-giderleri düşeceğiz, yeni gelirleri ilave ederek her takımı mevcut limitlerine ilave bir limit geliyor mu gelmiyor mu hesaplamasını yaparak karar vereceğiz."

Türk kulüplerinin Avrupa kupalarından men cezası almaması için çalışma yaptıklarını anlatan Özdemir, "İnşallah Kulüp Lisans Kurulu ve harcama limitlerinden dolayı inanıyorum ki hiçbir takımımız ceza almayacak. Zaten önemli cezaları biz keseceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. İnanıyoruz ki birkaç yıl içinde takımların bütçesi düzelecek. Borç yapılandırılması bitmiş olacak. Burada durmayacağız. İlk hedefimiz TFF 1. Lig'e takım harcama limitleri getirmek. Sistem oturursa 2. Lig ve 3. Lig takımlarına da bu limitleri getirmek istiyoruz. Bu takımlar Süper Lig'e sağlam mali yapılarla gelecekler." diye görüş belirtti.





- Maçların seyircili oynanma ihtimali





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında liglerde 2020-2021 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynayacağını belirten Nihat Özdemir, şunları söyledi:

"Vaka ve vefat sayıları çok düşmüştü. Sayın Bakanımıza, 'Yüzde 30 seyirci almak istiyoruz. Localarda seyirci almak istiyoruz.' dedik. Bakanımız, 'Eylül ayında bunu oynamanız mümkün değil, 1 Ekim'de oynayabilirsiniz.' dedi. Döndük. Oturduk ve konuştuk. Oy birliği ile bu kararı aldık. Ancak pandemi çok yükseldi. Sayılar çok arttı. Sağlık Bakanlığı 'Bu maçları seyircili oynatmayın.' dedi. TFF olarak sağlığa zarar verecek herhangi bir olayın içinde olmamız söz konusu değil. Herhangi bir gol anında, son dakika gollerinin hemen akabinde taraftarları tutmak ve sakinleştirmek söz konusu değil. Bunun tehlikeli olabileceğini düşünen sağlık bakanlığı ve bilim kurulu bize bildirdi. Biz de buna göre karar aldık. Baktık ki sayılar düşüyor, Bakanlığımızla istişare ederek yolumuza seyircili devam edebiliriz. Yüzde 30 olmaz 20 olur. Şunu herkes bilmeli ki normal bir zamanda yaşamıyoruz."





- "Süper Kupa maçını Doha'da oynayacağız"





TFF Başkanı Özdemir, geçen sezon Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçını Katar'ın başkenti Doha'da oynatacaklarını belirtti.

Bu sezon sıkışık bir takvimin bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, "Süper Kupa maçını Doha'da oynayacağız. Oradan önemli bir gelir elde ettik. Başakşehir ile Trabzonspor oynayacak. Bu maçın galibi ile Katar'daki Süper Kupa'nın sahibi bir maç yapacak. Türk futbolunu tanıtmak istiyoruz. Bu anlaşmayı da bitirdik." dedi.





- "MHK ve hakemlerimize çok güveniyoruz"





Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kuruluna ve bu sezon görev alacak hakemlere çok güvendiklerini dile getiren Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Yarın sezona başlıyoruz. İlk gün hakemleri tayin ettiler. Hatta Süper Lig'de ilk hafta oynanacak 2 maça da ilk kez görev yapacak hakemlerimize şans tanıdılar. Ben inanıyorum ki hakem kadromuz iyi niyetli ve düzgün insanlar. MHK ve hakemlerimize çok güveniyoruz. VAR'da 3. yılımız. Bu sene ustalık zamanımız. UEFA ve FIFA dahil bizim VAR sistemimizi örnek olarak gösteriyorlar. Bu sene 20 kişilik kadro yapmaya çalışıyorlar. İnşallah başarılı olacaklar."





- "B Takımlar Ligi için 3 kulübümüz başvurdu"





Nihat Özdemir, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi ile ilgili şunları söyledi:

"Kulüpler Birliği Vakfı'ndan gelen önemli ısrarlar sonucunda B Takımları Ligi kurma kararı aldık. Kulüplerimize bildirdik. 7 Eylül'e kadar bize bildirmeleri gerektiğini açıkladık. Ancak 7 Eylül akşamı sadece 3 takım katılmak istedi. Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe lige katılmak istedi. B Takımlar Ligi için 3 kulübümüz başvurdu. Hiçbir başka takımdan böyle bir talep gelmedi. Çok istemesine rağmen Fenerbahçe'den de talep gelmedi. 3 takımla bu ligi oynatmamız söz konusu değil. Onun için geçen sene olduğu gibi 19 Yaş Altı ile bu işi çözmeye çalışacağız."