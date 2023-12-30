TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu... İlk sözleri bu oldu

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finalinde Ali Koç öncülüğünde son dakikada, hiçbir yurtdışı maçta yaşanmayan şartların öne sürülmesi ve Arabistan'da kime ne propagandası yapacaklarsa, Atatürk tişörtleri ile ve özellikle de İngilizce afişlerle sahaya çıkma dayatmasına izin verilmeyince maç saatlerinde yaşanan krizin yankıları sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları, son dakikada Suudi otoritelerine dayattıkları şartların "Sözleşmede yok" cevabı verilmesi üzerine dün gece maça çıkmayıp yurda geri döndüler. Takımların Türkiye'yi dünya rezil eden bu tavırları karşısında sessizliğini sürdüren TFF Başkanı Büyükekşi de bu sabah yurda döndü.

Cumhuriyet gazetesinde onlarca yalan habere imza atarak AK Parti iktidarına hemen her gün hakaret eden Arif Kızılıyalın, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye’ye dönüşte “Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” cevabını verdiğini iddia etti.

Büyükekşi, Süper Kupa’ya dair soruları ise cevapsız bıraktı. Süper Kupa’nın da ertelenmesiyle birlikte Türk futbolunda son 20 gün içinde yaşanan olaylar dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Her fırsatta “Türk futbolunun marka değerini yükseltmeliyiz” diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetimi ve Türk futbolu ilk olarak 11 Aralık’taki hakem saldırısı ile sarsılmış, 11 Aralık’ta Ankara’da oynanan maçta, dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda bulunmuşlardı. Yaşanan olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Artık yeter diyoruz! Yeter!” bağırışıyla dikkat çekerken, maçların süresiz olarak ertelendiği açıklanmıştı. Yaşanan saldırı olayı dünyada gündem olurken, daha sonra ise klüp başkanları biraraya gelmiş ve takımlar bir sonraki hafta sahaya çıkmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası ligler bir hafta sonra yeniden başlarken, haftanın açılış gününde yine çarpıcı bir olay gerçekleşmişti. Sahasında Trabzonspor’u konuk eden İstanbulspor, 2-1 yenik durumda olduğu maçın 73. dakikasında hakemin hatalı kararlarına isyan ederek sahadan çekilme kararı almıştı. İstanbulspor’un bu kararı tıpkı hakem Meler’e yanlış çıkarttığı kartlara itiraz amacıyla yapılan saldırıdaki gibi dünyada gündem olurken, sarı-siyahlılar Trabzonspor maçında hükmen yenik sayılmış ve 3 puan silme cezası almıştı.