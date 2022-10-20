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Spor TFF Başkanı duyurdu! VAR merkezi ziyarete açıldı
Spor

TFF Başkanı duyurdu! VAR merkezi ziyarete açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR merkezinin maç oynanmadığı günlerde ziyarete açıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 11:08:00 -
TFF Başkanı duyurdu! VAR merkezi ziyarete açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR merkezinin maç oynanmadığı günlerde ziyarete açıldığını açıkladı.

VAR sistemi bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan Mehmet Büyükekşi, "Önümüzdeki hafta VAR merkezimizi maç oynanmadığı dönemde önceden randevu alınarak tüm basın mensupları, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ziyaret edebilecek" dedi.

"VAR sisteminin en iyi uygulandığı ülkeler arasındayız"

"VAR hayatımıza girdiği günden itibaren bariz hataların önlenmesi konusunda büyük fayda getirdi. VAR sayesinde daha şeffaf bir hale geldik" diyen Büyükekşi, "Dünyada VAR sisteminin en iyi yer aldığı liglerden biriyiz. Büyük bir iyi niyetle çalışıyoruz. Farklı ülkelerin VAR uygulamalarını takip ediyor, onlarla iletişim kurmaya devam ediyoruz. 2022-2023 sezonu itibarıyla dünyada VAR sisteminin en iyi uygulandığı ülkeler arasındayız. VAR sisteminin en iyi uygulandığı ülke olma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

 

 

 

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