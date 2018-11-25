TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi vefat etti





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta hayatını kaybetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Emine Usta'ya Allah'tan rahmet, İbrahim Usta ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Emine Usta'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Arsin ilçesi Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği duyuruldu.