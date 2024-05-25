TFF Başkan Adayı Erdal Alkış: Mevcut TFF yönetiminin açtığı ihalenin hukuki geçerliliği yoktur

TFF BAŞKAN ADAYI ERDAL ALKIŞ“MEVCUT TFF YÖNETİMİNİN AÇTIĞI İHALENİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR”

Türk futbolunda değişimi sağlayarak hak ettiği itibarı yeniden kazandıracak adil bir yönetim amacıyla yola çıkan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Erdal Alkış, mevcut TFF yönetimi tarafından açılan “e-Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesi”nin hukuki geçerliliğinin olmadığını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’na adaylığını açıklayan ve “Türk Futbolu Vizyon Sunumu” başlılığıyla projelerinin detaylarını kamuoyuyla paylaşan Erdal Alkış, mevcut TFF yönetimi tarafından açılan “e-Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesi” konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İhalenin, hukuki açıdan bir geçerliliği olmadığını ifade eden Erdal Alkış, 18 Temmuz 2024 tarihinde başkanlık seçiminin gerçekleşeceğini ifade ederek zamanlama açısından da sorunlar olduğunu ifade etti.

ERDAL ALKIŞ “İHALENİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ BULUNMAMAKTADIR”Konuyla ilgili önemli detaylar aktaran TFF Başkan Adayı Erdal Alkış “Bildiğiniz üzere yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığımı açıklamış ve bu kapsamda projelerimi detaylıca anlatmak üzere geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlemiştim. Ben ve ekibim, “Futbol Adalet Olursa Güzel” mottomuzla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada mevcut TFF yönetiminin yangından mal kaçırır gibi bir ihale açtığını görüyoruz. Bu açılan “e-Bilet Sistem Entegratörü Seçimi İhalesi”nin hiçbir şekilde hukuki geçerliliği yoktur. TFF Başkanlığı için adaylığını açıklamış ve kulüplerimizin desteğini almış birisi olarak bu ihaleyi ve bu ihalenin yapılma çabasını etik bulmuyor ve asla kabul etmiyoruz. Konuyu başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve tüm kulüplerimizin dikkatine arz ediyoruz” dedi.