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Spor Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta tamamlandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Haftası dün gece oynanan 9 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde konuk ettiği Liverpool’u 3-2 yenmeyi başardı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 4. haftasında 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muric'in golleriyle 3-2 yendi. Konuk takımın golleri, Trey Nyoni ve Alexander Isak'tan geldi.

Lens ile Como arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçlarından birine sahne oldu.

Como, 10 golün atıldığı karşılaşmada 9-1 galip geldi. Konuk takım Como'nun gollerini Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli attı.

Ruben Aguilar, Lens'ın tek golünü kaydeden isim oldu.

Ayrıca Como, 8 farkla kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde en farklı galibiyet rekorunu da yineledi.

Real Madrid, deplasmanda AEK'i 3-2'lik skorla geçti. Madrid ekibinin gollerini Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde kaydetti. Ev sahibi takımda Aboubakary Koita ve Stavros Pilios'un golleri puan için yeterli olmadı.

Slavia Prag'a konuk olan Arsenal ise Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü Wiktor Nowak attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere): 3-2

AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1

Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1

PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9

Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1

PSG ZİRVEDE

Ligde 4. haftanın ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 12 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Liderle aynı puana sahip Real Madrid ve 10 puanlı Arsenal, PSG'nin ardından sıralandı.

Galatasaray'ın 6 puanla 18. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 5 puanla 19. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe tarih yazdı
Fenerbahçe tarih yazdı

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Fenerbahçe tarih yazdı

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