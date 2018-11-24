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TFF acil toplanıyor! Kariyerleri bitebilir

Dün oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalara neden olan penaltı pozisyonu sonrası TFF yönetimi duruma el atarak salı günü toplanma kararı aldı. Federasyon, yapılan inceleme sonrası hatalı bulduğu kişi ya da kişilerle yolları ayıracak.

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:10
TFF acil toplanıyor! Kariyerleri bitebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltıya ve bu pozisyonun ardından yaşananlara duyarsız kalmayarak el koydu.

Konuk takıma 1 puanı getiren 87. dakikadaki penaltı pozisyonunu inceleyecek olan TFF Yönetimi, salı günü yapacağı toplantıda, orta hakem Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmaları dinleyecek. Federasyon yapılan inceleme sonrası hatalı bulduğu kişi ya da kişilerle yolları ayıracak.

Haftanın bitmesini bekliyorlar

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasındaki penaltı pozisyonu sarı-kırmızılılarda büyük infiale neden olurken, Türkiye Futbol Federasyonu da bu duruma duyarsız kalmadı. Başkan Yıldırım Demirören ile yönetimi bu konuyla ilgili salı günü bir araya gelme kararı aldı.

Toplanmak için 13. hafta karşılaşmalarının bitmesini bekleyecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, ilk olarak karşılaşmayı izleyecek ve tartışmalı pozisyonları değerlendirecek. Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya'nın performanslarını değerlendirecek olan TFF Yönetimi, VAR ile hakem arasında yaşanan konuşmaları da dinleyecek.

Namoğlu'nun görüşüne de başvurulacak

Konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da görüşüne başvuracak olan yönetim, iki hakem hakkında değerlendirmede bulunacak. Yapılan hatalar konusunda taviz vermeme düşüncesinde olan Futbol Federasyonu, kim hatalıysa yolları ayıracak. Eğer iki hakemde de yanlış bulunursa, ikisinin de hakemlikleri sona erecek.

Bu konuda son derece kararlı olduğu belirtilen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi, alınacak radikal kararla diğer hakemlere de gözdağı vermiş olacak.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:10
  1. Konya
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Yıldırım Demirören
  4. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi
  5. Hüseyin Göçek
  6. Video Asistan Hakem (VAR)
  7. Halis Özkahya
  8. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu
  9. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  10. Galatasaray-Atiker Konyaspor

YORUM YAZ

  • turgutturgut1 sa önce
    Eğer penaltı için hakemi harcayacaklarsa yanlış yaparlar, sırf çok eleştiri aldı diye bir hakem bitirilmez kaldı ki penaltı pozisyonu yoruma dayalı bence de pozisyon penaltı belki kırmızı yanlıştı.
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