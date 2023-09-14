  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ne Antalya ne Muğla ne de İstanbul! Ruslar o ilimize akın etmeye başladı, esnaf talebe yetişemiyor

CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti

Eminevim başarılı satış ekiplerini Kıbrıs’ta ağırladı

Koca bir uygarlığın arşivi Sivas'ta bulundu

İnternette yeni dönem başlıyor! 'İlk gelen ilk alır' kuralı uygulanacak

Jeotermal serada 'topraksız tarım'a başlandı! Günlük üretim duyanları şaşkına çevirdi

Hadi çıkın şimdi bakalım! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun’a bomba çağrı

Tüyler ürperten hikaye! Rüya gördü sabah dışarı çıkınca şaşkına döndü

Ekrem'in İBB'si, Haliç ölürken seyrediyor: BBB daha temiz bir Karacabey Boğazı için çalışıyor

Türk uçakları peş peşe Libya'ya havalandı! Yunanistan isyan etti: Fırsat kaçtı
Spor TFF açıkladı! 1. Lig'de 7 haftalık program belli oldu
Spor

TFF açıkladı! 1. Lig'de 7 haftalık program belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-14 16:31:00 -
TFF açıkladı! 1. Lig'de 7 haftalık program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de oynanacak 7 haftalık maç programı belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 haftalık program şöyle:

6. HAFTA

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

7. HAFTA

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

8. HAFTA

6 Ekim Cuma:

20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)

19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)

8 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

9. HAFTA

21 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)

22 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)

10. HAFTA

27 Ekim Cuma:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)

28 Ekim Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

29 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)

16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)

11. HAFTA

3 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)

12. HAFTA

10 Kasım Cuma:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23