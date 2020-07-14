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Spor

TFF 3. Lig'de play-off maç programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:10:13 -
TFF 3. Lig'de play-off maç programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 21-27 Temmuz tarihlerinde Antalya'da yapılacak play-off maçlarının programı belli oldu.

Üç gruptan play-off oynamaya hak kazanan 12 takımın yer alacağı organizasyonda, yarı final ve final programı şöyle:

1. Grup Yarı Final (21 Temmuz Salı):

21.00 Anagold24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor (Gloria Sports Arena)

21.00 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi)


2. Grup Yarı Final (22 Temmuz Çarşamba):

21.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Titanic Mardan)

21.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor (Calista Sports Center)


3. Grup Yarı Final (23 Temmuz Perşembe):

21.00 Somaspor-Muğlaspor (Gloria Sports Arena)

21.00 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi)

Gruplarda yarı finali geçecek takımlar finalde karşı karşıya gelerek TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele verecek.

1. Grup Finali 25 Temmuz Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da, 2. Grup Finali 26 Temmuz Pazar günü Titanic Mardan Stadı'nda ve 3. Grup Finali de 27 Temmuz Pazartesi günü Calista Sports Center'da oynanacak.


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