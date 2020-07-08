TFF 3. Lig takımı Kızılcabölükspor satışa çıkarıldı

DENİZLİ (AA) - TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor'un kulüp başkanı Osman Duran, mali yönden dayanacak güçleri kalmadığından kulübü satışa çıkardıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada takımlarının 7 yıldır aralıksız olarak 3. Lig'de yer aldığını, bu süreçte 3 kez play-off oynadığını, iki kez finalde 2. Lig kapısından döndüğünü belirtti.

Mali sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Sponsorluk beklentisi içinde olduğumuz kuruluşlardan yeterli desteği bulamadık. Verilmiş sözler yerine getirilmedi. Şehrimizde üvey evlat muamelesi gördük. Şimdiye kadar hemşehrilerimizden destek alarak bugünlere geldik. Bu yıl hiç destek olan çıkmadı. Mali yönden dayanacak gücümüz kalmadığından yönetim kurulumuz ile yaptığımız son toplantıda kulübü satma kararı aldık. Mahalle takımı olarak hiçbir yere borcu olmadan bugünlere getirdiğimiz kulübü 2 milyon lira bedelle devretmek istiyoruz. Denizli'den talip çıkmazsa dışarıya da satabiliriz."