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Spor

TFF 2.Lig Play-Off Yarı Finalinde eşleşmeler belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Finalinde Manisa FK-Sancaktepe ve Ankara Demirspor-Tuzlaspor mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 00:51:00 -
TFF 2.Lig Play-Off Yarı Finalinde eşleşmeler belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final müsabakaları Antalya’da oynandı. 20.00’de başlayan mücadelelerde Manisa FK rakibi İnegöl’ü 3-0, Sancaktepe ise Hekimoğlu Trabzon’u 3-1’lik skorla yendi.

22.00 başlayan diğer iki mücadelede; Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor ise Sakaryaspor’u 2-1’lik skorla geçti. Bu skorlarla Manisa FK, Sancaktepe, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adlarını yarı finale yazdırdı.

TFF 2. Lig Yarı Final Maçları

24 Temmuz Cuma
20.00 Ankara Demirspor-Tuzlaspor
22.00 Manisa FK-Sancaktepe

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