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Spor TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?
Spor

TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Çarşamba akşamını futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler ‘bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda? Avrupa Ligi açlar şifresiz nasıl izlenir? 9 Mart günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:15:00 -
TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?

9 Mart Çarşamba günü TFF 2. ve 3.Lig maçları oynanacak. Ayrıca bu gece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları heyecanları da yaşanacak. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu

23.00 Real Madrid- Paris Saint-Germain                Exxen, CBC Sport

23.00 Manchester City-Sporting Lizbon                 Exxen

UEFA Avrupa Ligi Son 16

20.45 Real Betis-E.Frankfurt       Exxen

20.45 Porto-Lyon            Exxen, CBC Sport

Avustralya A Ligi

09.05 CC Mariners-Melbourne Victory  beIN Connect

11.05 Melbourne City-Macarthur Bulls  beIN Connect

11.45 Wellington Phoenix-Niwcastle Jets             beIN Connect

TFF2.Lig

14.00 Eskişenirspor-Kırklarelispor            Es TV

14.00 Pendikspor-Bucaspor        Pendikspor Youtube

14.00 Isparta Davraz-24 Erzincanspor     Ispartaspor Youtube

14.00 Turgutluspor-Sarıyer         Ege TV

14.00 Kırşehir BLD-Kastamonu  Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor             Afjet Afyonspor Youtube

TFF 3.Lig

14.00 68 Aksaray BLD-Beyoğlu Yeni Çarşı              Kanal 68

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor   FRT Tv Fethiye

14.00 iskenderunspor-52 Orduspor        İskenderunspor Youtube

14.00 Nazilli BLD-Amedspor       Nazilli Belediyespor Facebook

14.00 Nevşehir BLD-Erbaaspor  Nevşehir Belediyespor Youtube

14.00 İçel İY-Ofspor        İçel İdman Yurdu Youtube

14.00 Artvin Hopa-Fatsa BLD      Hopaspor TV Youtube

Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi. Diğer finalistler ise 15-16 Mart'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

 

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