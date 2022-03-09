TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Çarşamba akşamını futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler ‘bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda? Avrupa Ligi açlar şifresiz nasıl izlenir? 9 Mart günün maçları:
9 Mart Çarşamba günü TFF 2. ve 3.Lig maçları oynanacak. Ayrıca bu gece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları heyecanları da yaşanacak. Peki, hangi maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu
23.00 Real Madrid- Paris Saint-Germain Exxen, CBC Sport
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
UEFA Avrupa Ligi Son 16
20.45 Real Betis-E.Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen, CBC Sport
Avustralya A Ligi
09.05 CC Mariners-Melbourne Victory beIN Connect
11.05 Melbourne City-Macarthur Bulls beIN Connect
11.45 Wellington Phoenix-Niwcastle Jets beIN Connect
TFF2.Lig
14.00 Eskişenirspor-Kırklarelispor Es TV
14.00 Pendikspor-Bucaspor Pendikspor Youtube
14.00 Isparta Davraz-24 Erzincanspor Ispartaspor Youtube
14.00 Turgutluspor-Sarıyer Ege TV
14.00 Kırşehir BLD-Kastamonu Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook
14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor Afjet Afyonspor Youtube
TFF 3.Lig
14.00 68 Aksaray BLD-Beyoğlu Yeni Çarşı Kanal 68
14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor FRT Tv Fethiye
14.00 iskenderunspor-52 Orduspor İskenderunspor Youtube
14.00 Nazilli BLD-Amedspor Nazilli Belediyespor Facebook
14.00 Nevşehir BLD-Erbaaspor Nevşehir Belediyespor Youtube
14.00 İçel İY-Ofspor İçel İdman Yurdu Youtube
14.00 Artvin Hopa-Fatsa BLD Hopaspor TV Youtube
Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi. Diğer finalistler ise 15-16 Mart'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.