TFF 2.Lig maçları hangi kanalda? 3.Lig maçlarını hangi kanal veriyor?

9 Mart Çarşamba günü TFF 2. ve 3.Lig maçları oynanacak. Ayrıca bu gece Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları heyecanları da yaşanacak. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu

23.00 Real Madrid- Paris Saint-Germain Exxen, CBC Sport

23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen

UEFA Avrupa Ligi Son 16

20.45 Real Betis-E.Frankfurt Exxen

20.45 Porto-Lyon Exxen, CBC Sport

Avustralya A Ligi

09.05 CC Mariners-Melbourne Victory beIN Connect

11.05 Melbourne City-Macarthur Bulls beIN Connect

11.45 Wellington Phoenix-Niwcastle Jets beIN Connect

TFF2.Lig

14.00 Eskişenirspor-Kırklarelispor Es TV

14.00 Pendikspor-Bucaspor Pendikspor Youtube

14.00 Isparta Davraz-24 Erzincanspor Ispartaspor Youtube

14.00 Turgutluspor-Sarıyer Ege TV

14.00 Kırşehir BLD-Kastamonu Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor Afjet Afyonspor Youtube

TFF 3.Lig

14.00 68 Aksaray BLD-Beyoğlu Yeni Çarşı Kanal 68

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor FRT Tv Fethiye

14.00 iskenderunspor-52 Orduspor İskenderunspor Youtube

14.00 Nazilli BLD-Amedspor Nazilli Belediyespor Facebook

14.00 Nevşehir BLD-Erbaaspor Nevşehir Belediyespor Youtube

14.00 İçel İY-Ofspor İçel İdman Yurdu Youtube

14.00 Artvin Hopa-Fatsa BLD Hopaspor TV Youtube

Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş maçı oynandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi. Diğer finalistler ise 15-16 Mart'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.