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Spor

TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'a coşkulu karşılama

Yeniakit Publisher
2020-07-27 22:41:57 -
TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'a coşkulu karşılama

MANİSA (AA) - Antalya'da dün oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Manisa ekibi Turgutluspor, Turgutlu'da coşkuyla karşılandı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Turgutlu'ya gelen takımlarını Atatürk Bulvarı'nda karşıladı.

Cadde ve sokakları dolduran çok sayıda taraftar, oyuncularla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Oyuncular ve teknik heyet daha sonra Turgutlu Belediye Başkanı ve Turgutluspor Onursal Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, süslenen TIR dorsesinden taraftarları selamladı.

Öte yandan polis ekipleri de sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

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