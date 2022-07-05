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Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak
Spor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimlerinin 7 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 22:21:00 -
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimleri 7 Temmuz'da yapılacak

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimlerinin tarihi belli oldu. 7 Temmuz Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan 2. Lig fikstür çekimi saat 12.00'de, 3. Lig fikstür çekimi ise saat 14.30'da başlayacak. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki fikstür çekimlerine TFF yöneticileri ile kulüp temsilcileri katılacak

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