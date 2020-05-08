TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinden TFF'ye başvuru

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti belli oldu. TFF Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Özdemir, tarihi kararı açıkladı ve Süper Lig, TFF 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıklamıştı.

TFF'nin ligleri başlatma kararına ilişkin tartışmalar devam ederken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinden TFF'ye başvuru yapma kararı geldi.

11 Temmuz daha uygun

Coronavirüs salgınının tam olarak kontrol altına alınmadığını düşünen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekipleri, 12-13-14 Haziran'da başlayacak olan liglerin 11 Temmuz haftasında başlamasının daha uygun olacağını TFF'ye görüş bildirecek.

"Bence ligler oynanmaz"

Alınacak kararların herkesi memnun etme şansı olmadığına değinen TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, "Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal derler ya öyle bir durum. Birisi kötü olacak burada ya da pandemiyi kimse görmeyecek, herkes maça çıkacak. 6 hafta sonra kaç kişi sağ kalırsa kalacak. Öyle bir durum. Ne yapılırsa bir sorun çıkacak burada. Kimseyi memnun etme şansınız yok. Bu iş çok zor, bence ligler oynanmaz." şeklinde görüş belirtmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptıkları görüşmeyi anlatan Can, "Sayın bakanımızdan randevu talep etmiştik, o da bizi kırmadı. Kulüplerin geleceği ile ilgili konuşmalar yaptık. İddia gelirlerinin 7 yıldan beri artmamasını, iddiayı giren maç sayılarının arttırılmasını konuştuk. Teşkilat başkanlığından geldiği için bizimle yakın ilgilendi." ifadelerini kullanmıştı.

"Temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde"

Bu sezonun bir şekilde bitirilmesini istediklerini belirten Can, "Bu sezonun bir türlü bitmesini istiyoruz. Ya oynanarak bitsin ya oynanmadan. Bizim temennimiz sezonun oynanmadan bitmesi yönünde. Son 6 maçı oynamayalım, birinciler direkt çıksın, ikinci sıra ile dokuzuncu sıra arasındakiler play-off oynasın. 89 kulübe iki şık sunduk. Yüzde 73’ümüz bunu kabul etti. Birinci tercihimiz son 6 maçı oynayıp ligi bitirmek, ikinci tercihimizde düşmenin olmamasını ama ödülün olmasını istedik. Şu anda mesela Kocaelispor, Samsunspor, Karacabey gibi kulüplerin hakkı yenmesin istedik. Bu konuda son kararı TFF Yönetim Kurulu verecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.