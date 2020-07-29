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Spor

TFF 2. Lig play-off finali

Tuzlaspor: 0 - Manisa FK: 0 - Rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 00:18:13 -
TFF 2. Lig play-off finali

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çiçek

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Samet Asatekin, Kemal Tokak, Can Otman, Bülent Uzun, Burak Asan, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Yasin Yener (Dk. 62 Göksu Türkdoğan), Gökcan Kaya (Dk. 33 Umut Sönmez), Batuhan Karadeniz (Dk. 89 Faruk Ermeç)

Manisa FK: Ömer Kahveci, Mehmet Yılmaz, Ali Çamdalı, Zafer Kurşunlu, Erhan Kara (Dk. 63 Ümit Kurt), Emir Alagöz (Dk. 76 Oğuz Kocabal), Umut Kaya, Onur Kolay (Dk. 53 Zahit Fındık), Nizamettin Çalışkan (Dk. 76 Galip Güzel), Sertaç Çam (Dk. 76 Sinan Kurumuş), Serdar Deliktaş

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Faruk Ermeç (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Yasin Yener, Dk. 90+4 Kemal Tokak, Dk. 109 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor), Dk. 61 Serdar Deliktaş, Dk. 88 Oğuz Kocabal, Dk. 90+4 Galip Güzel, 90+4 Onur Kolay (Manisa FK)


ANTALYA (AA) - Antalya'da oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında Manisa FK'ye normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümü de 0-0 sonuçlandı. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Tuzlaspor'da Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Muhammed Akarslan topu dışarıya attı. Sadık Baş'ın vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Ömer Kahveci izin vermedi.

Manisa FK'de penaltı vuruşlarını Galip Güzel, Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz golle sonuçlandırdı. Serdar Deliktaş ile Emir Alagöz'ün vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Bayram Olgun izin vermedi. Manisa FK'den Oğuz Kocabal, penaltı atışında topu dışarıya attı.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de protokol tribününden takip etti.


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