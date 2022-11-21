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Spor TFF 1.Lig puan durumu 21 Kasım Pazartesi | 1.Lig’de haftanın sonuçları:
Spor

TFF 1.Lig puan durumu 21 Kasım Pazartesi | 1.Lig’de haftanın sonuçları:

TFF 1.Lig’de 14.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise puan durumu ve haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-11-21 22:21:00 -
TFF 1.Lig puan durumu 21 Kasım Pazartesi | 1.Lig’de haftanın sonuçları:

TFF 1.Lig’de 14.hafta Altay-Gençlerbirliği maçıyla tamamlandı. Peki, 1.Lig’de lider kim?  

TFF 1.Lig puan durumu 21 Kasım Pazartesi | 1.Lig’de haftanın sonuçları:

14.hafta sonuçları

Yeni Malatyaspor-Pendikspor:  0-3

Manisa Fk-Erzurumspor:0-0

Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor:              2-0

Adanaspor-Altınordu:   2-1

Bodrumspor-Tuzlaspor:             1-2

Eyüpspor-Göztepe:        1-0

Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor:         1-0

Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor:            4-2

Altay-Gençlerbirliği:       1-0

15.hafta programı:

25 Kasım Cuma

20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor

26 Kasım Cumartesi

13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor

16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor

27 Kasım Pazar

13.30 Pendikspor-Eyüpspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor

16.00 Erzurumspor Fk-Beyçimento Bandırmaspor

19.00 Göztepe-Altay

28 Kasım Pazartesi

20.00 Altınordu-Manisa Fk

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