TFF 1.Lig puan durumu 21 Kasım Pazartesi | 1.Lig’de haftanın sonuçları:
TFF 1.Lig’de 14.hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise puan durumu ve haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig’de lider kim?
TFF 1.Lig’de 14.hafta Altay-Gençlerbirliği maçıyla tamamlandı. Peki, 1.Lig’de lider kim?
TFF 1.Lig puan durumu 21 Kasım Pazartesi | 1.Lig’de haftanın sonuçları:
14.hafta sonuçları
Yeni Malatyaspor-Pendikspor: 0-3
Manisa Fk-Erzurumspor:0-0
Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 2-0
Adanaspor-Altınordu: 2-1
Bodrumspor-Tuzlaspor: 1-2
Eyüpspor-Göztepe: 1-0
Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor: 1-0
Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-2
Altay-Gençlerbirliği: 1-0
15.hafta programı:
25 Kasım Cuma
20.00 Altaş Denizlispor-Bodrumspor
26 Kasım Cumartesi
13.30 Tuzlaspor-Yeni Malatyaspor
16.00 Dyorex Boluspor-Sakaryaspor
19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
27 Kasım Pazar
13.30 Pendikspor-Eyüpspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor
16.00 Erzurumspor Fk-Beyçimento Bandırmaspor
19.00 Göztepe-Altay
28 Kasım Pazartesi
20.00 Altınordu-Manisa Fk
Haftayı bay geçen takım: ADANASPOR