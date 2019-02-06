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TFF 1.Lig ekibinden Tuncay Şanlı bombası!

TFF 1.Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor teknik direktörülük koltuğuna bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı'yı getirmek için kolları sıvadı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 02:51
TFF 1.Lig ekibinden Tuncay Şanlı bombası!

1. Lig’de kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmesine rağmen ateş hattından kurtulamayan Afjet Afyonspor’da teknik direktör Serhat Güller’le yolların ayrılmasına karar verildi.

Mor-beyazlıların hoca arayışına başladığı ve gündemine Tuncay Şanlı’yı aldığı bildirildi.

(Fanatik)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 02:51
  1. Tuncay Şanlı
  2. Afjet Afyonspor
  3. TFF 1. Lig

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