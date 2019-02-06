TFF 1.Lig ekibinden Tuncay Şanlı bombası! TFF 1.Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor teknik direktörülük koltuğuna bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı'yı getirmek için kolları sıvadı.

1. Lig’de kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmesine rağmen ateş hattından kurtulamayan Afjet Afyonspor’da teknik direktör Serhat Güller’le yolların ayrılmasına karar verildi.



Mor-beyazlıların hoca arayışına başladığı ve gündemine Tuncay Şanlı’yı aldığı bildirildi.



(Fanatik)

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