TFF 1.Lig ekibinden Tuncay Şanlı bombası!
TFF 1.Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor teknik direktörülük koltuğuna bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı'yı getirmek için kolları sıvadı.06 Şubat 2019 Çarşamba 02:51
1. Lig’de kadrosunu flaş isimlerle güçlendirmesine rağmen ateş hattından kurtulamayan Afjet Afyonspor’da teknik direktör Serhat Güller’le yolların ayrılmasına karar verildi.
Mor-beyazlıların hoca arayışına başladığı ve gündemine Tuncay Şanlı’yı aldığı bildirildi.
(Fanatik)
YORUM YAZ