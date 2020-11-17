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Spor TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi
Spor

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi

Türk futbolunun köklü ekiplerinden Adana Demirspor’dan yapılan açıklamaya göre, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktı. Son yapılan testin ardından Mavi-lacivertli kulüpte pozitif vaka sayısı 37’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:29:00 -
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da koronavirüs şoku! Pozitif vaka sayısı 37'ye yükseldi

Adana Demirspor'da 7 Kasım'da yapılan açıklamada, ligin 9'uncu haftasındaki İstanbulspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele uygulanan koronavirüs testinin ardından, 24 futbolcu, teknik heyetten 2 kişi ve 3 personelin sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının ardından 8 Kasım'da oynanması planlanan İstanbulspor-Adana Demirspor maçının ertelendiğini duyurmuştu.

Pozitif vaka sayısı, 37'ye yükseldi

Mavi-lacivertli kulüpte futbolcular, teknik heyet ve personel karantinaya alındı. Akşam saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada, "İzolasyon sürecinin 10'uncu gününde yapılan testlerin sonucunda, 1 futbolcu, 1 antrenör ve 6 personelimizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Sağlık ekibimizin kontrolünde süreç devam etmektedir" ifadelerini yer verildi.

Yapılan son testin ardından Adana Demirspor'da pozitif vaka sayısı, 37'ye yükseldi.

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