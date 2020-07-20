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Spor

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, şampiyonluğunu kutladı

Asbaşkan Onur Göçmez: - "İnşallah Bandırmaspor, çok daha güzel yerlere gelecek. Çok mutluyum, anlatılamayacak duygular içersindeyim"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:41:03 -
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, şampiyonluğunu kutladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, şampiyonluğunu kutladı.

Kulüp tesislerinden araçlarla yola çıkan yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Bandırma caddelerinde taraftarları ve halkı selamladı.

Daha sonra saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla stattaki etkinlik başladı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan yaptığı konuşmada, Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu aldığını belirtti.

Futbolcuları ve emeği geçenleri kutlayan Karlahan, "Bandırmaya yakışan bir şampiyonluk kazandık." diye konuştu.

Asbaşkan Onur Göçmez de "Hayatımızda unutulmayan güzel anlar vardır. Onu da Allah bize bugün yaşatmayı nasip etti. İnşallah Bandırmaspor, çok daha güzel yerlere gelecek. Çok mutluyum, anlatılamayacak duygular içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Serdar Bozkurt da "Buraya gelirken o kadar insan, sokak ve caddelerde bizi alkışladı. Eğer bizler bu kadar insanları mutlu ettiysek Allah'a şükürler olsun." dedi.

Törene katılan taraftarlar yönetime, teknik heyete ve futbolculara tezahüratlarda bulundu.

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