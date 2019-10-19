TFF 1. Lig'de toplu sonuç! İşte, TFF 1. Lig'de günün maçları TFF 1. Lig'in 8. haftası cumartesi günü oynanan üç maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar...

TFF 1. Lig'in 8. haftası cumartesi günü oynanan üç maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar... Profesyonel liglere verilen milli maç arası sona erdi. TFF 1. Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam etti. İşte, TFF 1. Lig'de günün sonuçları... TFF 1. Lig günün sonuçları Hatayspor-Adana Demir: 2-1 Bursaspor-Ümraniyespor: 2-1 Menemenspor-BB Erzurumspor: 0-0 TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü

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