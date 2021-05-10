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Spor TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 09:11:00 -
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.

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