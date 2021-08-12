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Spor TFF 1. Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? 1. Lig'de haftanın maçları
Spor

TFF 1. Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? 1. Lig'de haftanın maçları

TFF 1. Lig’de haftanın programı | TFF 1.Lig’de geri sayım başladı. 2021-2022 sezonu başlıyor. Peki, 1.Lig’de maçlar hangi gün başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 14:00:00 -
TFF 1. Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? 1. Lig'de haftanın maçları

Futbolseverler liglerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, TFF 1.Lig’de maçlar ne zaman başlayacak?

TFF 1. Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? 1. Lig'de haftanın maçları

TFF 1. Lig’de yeni sezon Cuma akşamı oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak.

13 Ağustos Cuma

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?

Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?

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