TFF 1. Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? 1. Lig'de haftanın maçları
TFF 1. Lig’de haftanın programı | TFF 1.Lig’de geri sayım başladı. 2021-2022 sezonu başlıyor. Peki, 1.Lig’de maçlar hangi gün başlıyor?
Futbolseverler liglerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, TFF 1.Lig’de maçlar ne zaman başlayacak?
TFF 1. Lig'de maçlar ne zaman başlayacak? 1. Lig'de haftanın maçları
TFF 1. Lig’de yeni sezon Cuma akşamı oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak.
13 Ağustos Cuma
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)
14 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)
15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)
19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)
21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)
16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)