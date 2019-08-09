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TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

TFF 1.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:41
TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.


Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



16 Ağustos Cuma


20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak



17 Ağustos Cumartesi


19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç


21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam


21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan



18 Ağustos Pazar


16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın


19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar


21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan


21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol



19 Ağustos Pazartesi


20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:41
  1. doğa

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