  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF 1. Lig'de heyecan erteleme maçıyla tekrar başlıyor
Spor

TFF 1. Lig'de heyecan erteleme maçıyla tekrar başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:36:23 -
TFF 1. Lig'de heyecan erteleme maçıyla tekrar başlıyor

İZMİR (AA) - Milli maçlar nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan, daha önce ertelenen Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasıyla devam edecek.

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. haftadaki Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması yarın saat 13.30'da oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.

Ligde 10. hafta heyecanı ise 21 Kasım Cumartesi günkü müsabakalarla başlayacak.


- Lider Tuzlaspor

TFF 1. Lig'de 9. hafta müsabakalarının ardından 18 puanı bulunan 1 maçı eksik Tuzlaspor 18 puanla lider durumda yer alıyor. Tuzlaspor'u ise yine 1 müsabakası ertelenen 17 puanlı İstanbulspor ve 16 puanlı Yılport Samsunspor takip ediyor.

Ligde 3 ceza puanı alan 1 puanlı Eskişehirspor, 4 puanlı Beypiliç Boluspor ve 5'er puanlı Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor son 4 sırada bulunuyor.


- 6 karşılaşma ertelenmişti

Ligde Altay'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 7. haftadaki Altay-Giresunspor ve 8. haftadaki Tuzlaspor-Altay karşılaşmaları, Menemenspor ve Adana Demirspor'daki vakalar nedeniyle de 9. haftadaki Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor müsabakaları ertelendi.

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmaları da oynanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar
Dünya

Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonslar dizisinin yeni ön..
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar ..
CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor
Gündem

CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan BELTUR'un İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay