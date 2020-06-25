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Spor

TFF 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçlarında yarın Bursaspor, Adanaspor'u, Altınordu ise Keçiörengücü'nü konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:45:44 -
TFF 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 30. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış müsabakalarında Bursaspor ile Adanaspor, Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 30. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Osmanlı)

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

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