TFF 1. Lig puan durumu! İşte, TFF 1. Lig günün sonuçları TFF 1. Lig’de 8. Hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu…

TFF 1. Lig’de 8. Hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu… TFF 1. Lig’de heyecan 8. Hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte, TFF 1. Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu… TFF 1. Lig günün sonuçları Hatayspor-Adana Demir: 2-1 Bursaspor-Ümraniyespor: 2-1 Menemenspor-BB Erzurumspor: 0-0 TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig 8. hafta kalan maçlar

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