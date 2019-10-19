TFF 1. Lig puan durumu! İşte, TFF 1. Lig günün sonuçları
TFF 1. Lig’de 8. Hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu…19 Ekim 2019 Cumartesi 21:33
TFF 1. Lig’de 8. Hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte, TFF 1. Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu…
TFF 1. Lig’de heyecan 8. Hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte, TFF 1. Lig’de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu…
TFF 1. Lig günün sonuçları
Hatayspor-Adana Demir: 2-1
Bursaspor-Ümraniyespor: 2-1
Menemenspor-BB Erzurumspor: 0-0
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