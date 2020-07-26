TFF 1. Lig Play-Off'unda finalin adı belli oldu
TFF 1. Lig playoff yarı final maçları tamamlandı. Finale yükselen iki takım Adana Demirspor ve Karagümrük oldu.
TFF 1. Lig playoff yarı finalinde rövanş maçları oynandı ve Adana Demirspor ile Karagümrük, finale yükselmeyi başardı.
0-0 biten ilk maçın rövanşında Adana Demirspor, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı ve finale yükseldi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88. dakikada Berk ve 90+7. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 90+13. dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.
İstanbul'da 3-3 biten maçın rövanşında Karagümrük, Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 72. dakikada Sabo kaydetti.
Play-Off 30 Temmmuz'da
Karagümrük ile Adana Demirspor, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak ve Hatayspor ile Erzurum BB'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım belli olacak.