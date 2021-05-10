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Spor TFF 1. Lig play off maçları ne zaman? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri
Spor

TFF 1. Lig play off maçları ne zaman? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri

TFF 1 Lig play-off maçları hangi takımlar arasında? TFF 1. Lig’de normal sezon 34. Hafta maçlarıyla tamamlandı. Adana Demirspor 26, Giresunspor ise 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Süper Lig’e çıkacak 3. takımın belli olacağı play-off maçlarının ne zaman oynanacağı ise merak konusu. Peki, play-off eşleşmeleri belli oldu mu? 1. Lig Play-off maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 10:48:00 -
TFF 1. Lig play off maçları ne zaman? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri

TFF 1. Lig’de sezon 34.hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Adana Demirspor ve Giresunspor aldıkları sonuçlarla isimlerini Süper Lig’e yazdırdı. Süper Lig’e yükselecek 3.takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, play-off maçları ne zaman hangi takımlar arasında?

TFF 1. Lig play off maçları ne zaman? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri

TFF 1. Lig’de bilindiği gibi play-off müsabakaları ligi 3, 4, 5 ve 6. bitiren takımlar arasında oynanıyor. 34.hafta sonunda paly-off eşlemleri de netlik kazandı. Samsunspor ile Altınordu, İstanbulspor ile Altay play off yarı finalinde karşılaşacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Buna göre; play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti. Play-off yarı final maç programı ayrıca ilan edilecek” denildi.

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı

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