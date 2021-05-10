TFF 1. Lig Play Off maç tarihleri belli oldu mu?
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig play-off maç tarihlerini açıkladı. Play off maçlarının sonunda Süper Lig’e yükselecek takım belli olacak. Süper Lig’e yükselmeyi hedefleyen takımlar arasında yapılacak olan play-off karşılaşmalarının tarihleri merak ediliyor. Peki, TFF 1. Lig play-off maç tarihleri belli oldu mu? TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman? Süper Lig’e hangi takımlar yükselecek?
Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig’de yapılacak olan play-off karşılaşmalarının tarihlerini açıkladı. 1. Lig takımları arasında yapılacak olan play-off maçlarının sonunda galip takım Süper Lig’e yükselecek.
TFF 1. Lig play-off maç tarihleri ne zaman?
TFF 1. Lig yarı final ilk maçları 17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Yarı final ikinci maçları ise 21 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek. Son ikiye kalan takımların final karşılaşması ise 25 Mayıs Salı günü oynanacak.
Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise henüz belli olmadı.