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Spor TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri | TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman?
Spor

TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri | TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman?

TFF 1. Lig play off kimler oynayacak? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e Adana Demirspor ve Giresunspor yükseldi. Süper Lig'e çıkacak üçücü takım ise play-off maçlarının ardından netlik kazanacak. Peki, TFF 1. Lig play off maçları hangi takımlar arasında ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 22:49:00 -
TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri | TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman?

Adana Demirspor ve Giresunspor, 34.hafta maçlarının ardından isimlerini Süper Lig’e yazdırdı. TFF 1.Lig’den yükselecek üçüncü takım play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, play-offlar ne zaman?

TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri | TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Buna göre; play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti. Play-off yarı final maç programı ayrıca ilan edilecek” denildi.

Samsunspor-Altınordu

İstanbulspor-Altay

Play-off müsabaka tarihleri şöyle;

Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma

Final: 25 Mayıs Salı

 

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Hangi takımlar Süper Lig'e çıktı? Süper Lig'e çıkan takımlar

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