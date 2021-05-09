TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri | TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman?
TFF 1. Lig play off kimler oynayacak? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e Adana Demirspor ve Giresunspor yükseldi. Süper Lig'e çıkacak üçücü takım ise play-off maçlarının ardından netlik kazanacak. Peki, TFF 1. Lig play off maçları hangi takımlar arasında ne zaman oynanacak?
Adana Demirspor ve Giresunspor, 34.hafta maçlarının ardından isimlerini Süper Lig’e yazdırdı. TFF 1.Lig’den yükselecek üçüncü takım play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, play-offlar ne zaman?
TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri | TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı. Buna göre; play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti. Play-off yarı final maç programı ayrıca ilan edilecek” denildi.
Samsunspor-Altınordu
İstanbulspor-Altay
Play-off müsabaka tarihleri şöyle;
Yarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs Cuma
Final: 25 Mayıs Salı