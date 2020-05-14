Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde ise salgının kontrol altına alındığı açıklandı. Ancak maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Normalleşme adımları çerçevesinde liglerin başlayacağı tarih de açıklandı. İşte, detaylar.

TFF 1. Lig oynanacak mı?

Süper Lig ekiplerinde olduğu gibi TFF 1.Lig takımlarında da koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler mevcut. Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu gelişme akıllara “TFF 1. Lig oynanacak mı?” sorusunun getirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir; Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel amatör liglerin 12 13 14 Haziran’da oynanmaya başlayacağını açıklandı. Liglerin tescili ya da iptaline yönelik bir açıklama şu anda bulunmuyor. Maçların haziran ayının ikinci ayında oynanması bekleniyor.