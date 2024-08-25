TF-2000 Hava Savunma Muhribi için açıklama geldi! O Türkiye'ye resmen duyurdu: Devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi (HSHM) hakkında kritik bir açıklamada bulundu. TF-2000’in inşa faaliyetlerinin yakında başlaması bekleniyor.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformları Teslimat Töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deniz projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kritik tasarım faaliyetleri devam eden TF-2000 HSHM’nin inşa faaliyetlerinin, yakında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda başlanası bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizde çığır açacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Milli Denizaltı ve Milli Uçak Gemisi’nin dizayn çalışmaları sürüyor. İstabul Tersanesi Komutanlığı’nda, yakın zamanda inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli olarak sağlayacağız.

Uçak gemimizde; HÜRJET, KIZILELMA, Bayraktar TB3 ve ANKA-3 hava araçlarımız ile denizaşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. Milli gemilerimizi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi ile donatıyoruz. Bu sayede; ATMACA, SAPAN ve GEZGİN gibi güdümlü mermilerimizi, kendi lançerlerimizden atma kabiliyetini kazanıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin tüm yüzer, uçak, dalar ve karada konuşlu platformlarını ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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2030’da envantere girmesi bekleniyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tasarım faaliyetleri yürütülen TF-2000 HSHM’lerin, normalde MİLGEM Projesi’nin 9, 10, 11 ve 12’nci gemileri olarak inşa edilmeleri kararlaştırılmıştı. Ancak son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısı sırasında, bu gemilerin İSTİF Sınıfı Firkateyni olarak üretilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda TF-2000’ler, MİLGEM Projesi’nin 13, 14, 15 ve 16’ncı gemileri olacak.

MİLGEM-5 TCG İSTANBUL Firkateyni, kısa süre önce envantere girdi. MİLGEM 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12’nci gemilerin inşa faaliyetleri ise devam ediyor. İlk TF-2000 Sınıfı Hava Savunma Harbi Firkateyni’nin, 2030 yılına kadar hizmete girmesi bekleniyor.

Hizmete giren TF-2000’lerin bütün silah ve sensör sistemleri, tamamen Türk savunma sanayii tarafından üretilecek.

Editörden: Libya Örneği Üzerinden TF-2000 HSHM Önemi

Oldukça gelişmiş sensör ve silah sistemleriyle teçhiz edilen TF-2000’in ana görevi hava savunma yapmak. Yani diğer gemilerden (MİLGEM ADA Sınıfı Korvet ve İSTİF Sınıfı Firkateyn) çok daha uzun menzilli radarlara, çok daha fazla personele ve çok daha fazla füze kapasitesine sahip olacak.

TF-2000’in Gözü: ÇAFRAD

Örneğin TF-2000’nde kullanılacak radar bile başlı başına orta ölçekli bir savunma sanayii projesi. ASELSAN tarafından geliştirilen bu radara, ÇAFRAD (Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar) diyoruz.

Daha önce bir prototipi, GABYA Sınıfı Firkateynin helikopter pistine entegre edilerek çeşitli testler gerçekleştirilmişti.

Bu radar yapısının içerisinde, birden fazla radar bulunuyor. Hedefin 450+ kilometreden tespitini yapacak Uzun Menzilli Radar, tespit edilen hedefin hava savunma füzeleri için aydınlatılmasını sağlayacak 150+ kilometre menzilli Aydınlatma Radarı, daha küçük hedeflerin çok hassas tespit ve takibini yapacak 150+ kilometre menzilli Çok Fonksiyonlu Radar ve IFF-Dost Düşman Tanınlama Sistemi, ÇAFRAD içerisinde bulunacak.

TF-2000’deki Hava Savunma Silah Sistemleri

MİLGEM ADA Sınıfı Korvetlerde hava savunma silah sistemi olarak 10km menzilli ABD üretimi RAM (mühimmatında ambargo var) ve 76mm Ana Batarya Topu mevcut.

MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateynlerde ise 16’lı MİDLAS Hücresinden atılabilen 40km menzilli HİSAR-RF Füzeleri, 4km menzilli GÖKDENİZ Hava Savunma Topu-CIWS ve 76mm Ana Batarya Topu mevcut.

MİLGEM TF-2000’de ise muhtemelen 64’lü MİDLAS bulunacak. Ayrıca bu MİDLAS taarruz konfigürasyonunda olacak. Yani sadece 40km menzilli HİSAR-RF değil 100km menzilli SİPER Blok-1 ve 150km menzilli SİPER Blok-2 Hava Savunma Füzelerini de kullanabilecek. Ayrıca bu hücrelerden; ATMACA, GEZGİN ve diğer kara/deniz hedeflerine taarruz kabiliyetli füzeler de atılabilecek.

Libya Örneği Üzerinden TF-2000

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Libya’da gerçekleşirken faaliyet sırasında, çok ciddi bir hava tehdidi mevcuttu. Karadaki durum stabil olmadığı için karadaki birliklerimizin hava savunmasını, denizden GABYA Sınıfı Firkateynlerimiz gerçekleştirdi.

Azami 40km menzilli SM-1/ESSM füzeleriyle GABYA Sınıfı Firkateynler tarafından bu görev başarıyla gerçekleştirildi ve pek çok SİHA düşürüldü.

Ancak firkateynlerdeki füzelerin menzillerinin kısa olması hem onların kıyıya yakınlaşmasını zorunlu kıldı hem de karadaki birliklere kısıtlı bir hava savunma desteği sağlandı. Kıyıya yaklaşan firkateynler, gününüzde nispeten uzun menzilli taktik füzelerin elden ele dolaştığı muharebe sahasında büyük riske girdi. TF-2000 orada olsaydı ise biz bir kere bütün Libya topraklarındaki hava araçlarını yaklaşık 1.5 kat daha uzaktan tespit edebilecektik.

İlaveten ise 100-150 kilometre hava savunma füzeleri sayesinde çok daha etkin bir hava savunma kabiliyeti gösterecektik. Yine kara hedeflerini, GEZGİN ve ATMACA ile hedef alabilecektik. Ayrıca 8300 tonluk TF-2000, bir lojistik üs görevi görecekti.

Son olarak, 4 adet TF-2000 = Mavi Vatan’ın Tamamının Hava Savunma Şemsiyesi İçerisine Girmesi.