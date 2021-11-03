Tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Kandil'i yerle yeksan edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda 'YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum' diyen ve geçtiğimiz günlerde terör örgütlerine yönelik tezkereye TBMM'de hayır diyen CHP lideri, "İki kırmızı çizgimiz var biri vatanda diğeri bayraktır." dedi.

Açıklamasına devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, terörle ilgili iddialı sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum o Kandil denen terör yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek, bilek işidir." ifadelerini kullandı.