Tezkere ile Irak ve Suriye'ye askeri sevkiyat başladı

Göksel Çağlav Ankara

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kabul edildi. CHP’nin, ülke menfaatlerinden daha çok değer verdiği ortağı HDP’nin isteğiyle hayır oyu vermesi tepki çekerken, HDP’li Pervin Buldan’ın yanlışlıkla ‘evet’ için el kaldırması da alay konusu oldu. Tezkereye İyi Parti ‘evet’ oyu verirken, İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine ‘Hayır’ oyu verdi. Bu kararının gerekçesine ilişkin ise “Nedeni belli” ifadelerini kullandı. Durmuş Yılmaz’ın parti disiplinine verilip verilmeyeceği ise merak ediliyor. Saadet Partisi’nden istif ederek CHP’ye geçen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da, twitterdan verdiği ‘ret’ oyunu paylaştı. Tezkerenin kabul edilmesiyle birlikte Suriye ve Irak sınırlarındaki askeri hareketlilik dikkat çekti. Cilvegözü sınır kapısında asker, silah ve mühimmat taşıyan konvoylar, İdlib gerginliği azaltma bölgesine doğru yola çıktı. Diğer taraftan Irak sınırında da askeri hareketliliğin devam ettiği gözlendi. Askeri araçların taşındığı görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, “Teröristleri inlerinde vurmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

CHP’nin öğrenmesi gereken daha çok şey var

Tezkere ve olası operasyonu Akit’e değerlendiren Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, aslında sadece HDP’nin isteği üzerine tezkereye hayır oyu veren kendi deyimiyle yabancı asker konusunu öne çıkaran CHP’nin, bu konuları daha çok araştırması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Tezkerenin geçmesi ile alakalı olarak bir endişem yoktu. HDP’nin karşı duracağını zaten biliyorduk. CHP burada HDP’nin isteğini yerine getirmiş oldu. Gerekçelerine baktığımızda zaman kafaları karışmış görünüyor. Yabancı asker konusunu CHP’nin az da olsa biraz çalışması lazım. Konuyu hiç bilmiyorlar. Yabancı asker dediğimizde Suriye’deki bir operasyonun içerisine, tamamen örnek veriyorum; Azerbaycan’dan bir tim asker ordunun içerisine katılırsa CHP buna mı karşı çıkacak? Vekalet savaşlarının hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, vekalet savaşının da ne olduğunu öğrenmesi lazım CHP’nin. Tabi bu konuları bilmediği için gerekçe olarak bunu sunabiliyor.”





Tezkerenin aslında olası operasyonları, hukukumuza ve uluslararası hukuka uygun hale getiren bir düzenleme olduğunu hatırlatan Tokmakoğlu şöyle devam etti:

İdlib ve Telabyad'da iki konvoy görüldü

“Burada yapılmak istenen terör operasyonları için Türkiye’nin önünü açan yasal düzenlemeyi tamamlamak. Bir prosedürü tamamlamış olduk. Zaten Türkiye kararlılığını ortaya koydu ve kaç yıldır terörü kaynağından yok etmek için orada. Bu kararlı duruş aynı şekilde devam edecek. Tezkerenin ardından iki yerde askeri konvoy görüldü. Bir tanesi İdlib’de 300 civarı zırhlı vasıtaların da olduğu bir konvoy. Diğeri de Batı Telabyad bölgesinde görüntülendi. Böylece bir operasyon hazırlığı için üç şey yapılmış oldu. Bir, hukuki prosedür tamamlanmış oldu. İki, askeri yığınaklanmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, tamamlanmak üzere. Üç, operasyonda görev yapacak olan askerlerimizin karargahta ve bulundukları bölgelerde son hazırlıklarını bitiren türde tatbikatlarını icra etmiş olması.