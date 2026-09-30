Tezgahlarda hamsi, palamut, istavrit ve sardalya bolluğu: "Balığa zam gelmedi"

Av yasağının sona ermesiyle denizlerde balık bereketi başladı, tezgahlar yeniden hareketlendi. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'nın verdiği bilgiye göre hamsinin kilosu 200 liradan satılıyor, palamut fiyatı ise 150 liradan başlıyor.

Sezonun açılmasıyla tezgahlardaki çeşitlilik arttı. Balcı, bu sezon özellikle palamut, hamsi, istavrit ve sardalyanın bol miktarda avlandığını, bolluğun fiyatlara da olumlu yansıdığını söyledi: "Balığın bol olması fiyatlara da yansıdı. Balığa zam gelmedi. Üç yıldır aynı fiyata satıyoruz balıkları."

Palamut tezgahların yıldızı

Palamut sezonunu değerlendiren Balcı, balığın yağlanıp lezzetlendiğini, boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü aktardı. "Palamut 150 liradan başlıyor. Yağlandı, lezzetlendi. Bir palamut şu anda yarım kilodan fazla. Her geçen gün daha çok da büyüyor" ifadelerini kullandı.

"Haftada en az iki gün balık yiyelim"

Balığın yalnızca ekonomik açıdan değil, sağlıklı beslenme açısından da önemli olduğunu vurgulayan Balcı, balığı "çok önemli bir besin kaynağı" olarak tanımladı. Doktorların da balık tüketilmesini önerdiğini belirten Balcı, "Reçeteye yazmıyorlar ama öneriyorlar. Haftada en az 2 gün balık yiyelim. Hem sağlıklı hem de doğal" diye konuştu.

Balcı, bu yıl balığın hem bol olduğunu hem de tüketiciye ulaşılabilir fiyatlarla sunulduğunu, farklı pişirme yöntemleriyle sofralarda daha fazla yer alması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: "Bir gün ızgara yiyorsak, bir gün tava yiyelim. Bir gün fırın, bir gün buğulama. Ama soframızdan balığı hiç eksik etmeyelim. Özellikle öğrencilerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza mutlaka balık yedirelim."