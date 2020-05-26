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Gündem

Tezcan'dan seçim açıklaması: CHP iktidar olsaydı..

Son günlerde yaşanan seçim tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan yazar Fatih Tezcan, "15 senede 10 seçim kazanan Ak Parti var, seçim olur." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 00:26:00 -
Tezcan'dan seçim açıklaması: CHP iktidar olsaydı..

Türkiye gündemini meşgul eden seçim tartışmaları hakkında açıklamalarda bulunan yazar Fatih Tezcan, “Türkiye’de artık seçim olmaz” diye sana akıl veren cahillere git söyle, İslâm’a ve Türk Milleti’ne karşı savaşması için kurdurulan CHP iktidar olsaydı evet yine 27 sene Millet’ten köşe bucak kaçıp seçim yapmazdı ama iktidarda 15 senede 10 seçim kazanan Ak Parti var, seçim olur." dedi.

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