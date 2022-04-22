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Dünya Teyzesinin katili olduğundan şüphelendiği adama ilginç bir plan hazırladı! Dedektiflere taş çıkarttı
Dünya

Teyzesinin katili olduğundan şüphelendiği adama ilginç bir plan hazırladı! Dedektiflere taş çıkarttı

Dedektiflere taş çıkarttı! Teyzesinin katili olduğundan şüphelendiği adamı flört ederek yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 19:14:00 - 2022-04-22 19:18:38
Teyzesinin katili olduğundan şüphelendiği adama ilginç bir plan hazırladı! Dedektiflere taş çıkarttı

Teyzesinin ölümü üzerine derin bir üzüntü yaşayan ve katilin yıllar süre soruşturmaya rağmen bulunmamasından dert yanan bir yeğen dedektiflere taş çıkartan bir araştırma yaptı. 51 yaşındaki Lehanne Sergison, Güney Afrika'da 59 yaşındaki Christine Robinson'a tecavüz edip öldürdüğünden şüphelenilen kaçağı yakalamak için sosyal medyada ilginç bir plan hazırladı.

2014 yılında Christine Robinson isimli bir kadın Güney Afrika yaşadığı sırasında kaldığı kulübede tecavüze uğrayıp öldürüldü. Robinson’un cesedei 2014 yılının Ağustos ayında bir yorgana sarılmış halde, personele ödeme yapmak için çektiği parayla bulundu. Güney Afrika yerel polisi yaptığı araştırmada Robinson için iki yıldır çalışan bir bahçıvan olan Andrew Ndlovu, şüpheli olarak belirlemekte gecikmedi. Cinayetin işlendiği gece Ndlovu,Zimbabve sınırına doğru giderken güvenlik kameralarına yakalandı. Adını Andrea Imbayarwo olarak değiştiren Andrew Ndlovu yıllarca kaçak olarak yaşadı. Teyzesinin katilinin serbest bir şekilde dolaşmasından rahatsız olan yeğen Lehanne Sergison, katili tuzağa düşürmek için sahte bir Facebook profili oluşturdu.

Yeğen Sergison, katili tuzağa düşürmek için Missy Falcao isminde bir sahte profili oluşturdu. Dikkat çekmemek için Ndlovu’nun arkadaşlarını ekledi ve seksi pozlarını paylaşmaya başladı. İkili arasında başlayan konuşmaların sonucunda Sergison, Ndlovu’nun Johannesburg'da yalnız yaşayan bir elektrikçi olduğunu ortaya çıkardığında bir randevu ayarladı ve dedektiflere haber verdi. Ndlovu, Güney Afrika'daki Polokwane Yüksek Mahkemesinde suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak adını Andrea Imbayarwo olarak değiştiren Andrew Ndlovu, Christine Robinson'a tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mynet

 

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