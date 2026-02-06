Tevhid Hareketi Lideri: Türkiye doğru adımları atarsa İslam dünyasının hamisi olur

HABER MERKEZİ

Lübnan Tevhid Hareketi Lideri Şeyh Bilal Şaban, Akit TV’den Mahmut Muslihan’a verdiği özel röportajda, Gazze’de devam eden savaş, ABD’nin bölgedeki politikaları ve İslam ülkelerinin tutumuna ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Şaban, ABD öncülüğünde kurulan barış kurulunun amacının “barış değil, direnişi ve Filistin halkının iradesini kırmak” olduğunu savundu.

“BARIŞ KURULU YANILTICI BİR GİRİŞİM”

ABD öncülüğünde oluşturulan barış kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeyh Bilal Şaban, bu yapının gerçek amacının sahadaki dengeleri İsrail lehine değiştirmek olduğunu söyledi. Şaban, “Bu kurul, gaspçı Siyonist oluşumun iki yıllık savaş boyunca başaramadığını masa başında başarmak için oluşturulmuştur. Barış için değil, Filistin halkının yok edilmesi ve iradesinin kırılması amacıyla kurulmuştur” dedi. ABD’nin kendisine karşı çıkan her aktörü cezalandırma yolunu tercih ettiğini savunan Şaban, Donald Trump döneminde atılan adımların bunun açık göstergesi olduğunu ifade etti.

BATI’NIN İSLAM ÜLKELERİNE BAKIŞI

Şeyh Bilal Şaban’a göre İslam ülkelerinin atması gereken en temel adım, Amerikan hegemonyasından kurtulmak. Bölgedeki birçok ülkenin doğrudan ya da dolaylı şekilde Amerikan sömürgeciliğine maruz kaldığını belirten Şaban, yöneticilerin kendi halklarından korkar hale geldiğini söyledi.

“Batı müttefik edinmez, müşteri ve ajan edinir. İşleri bittiğinde de onları çöpe atar” diyen Şaban, Arap ve İslam liderlerinin halka dönmesi ve halklarıyla bütünleşmesi gerektiğini vurguladı. Şaban, “Amerika bir Arap lideri öldürebilir ama 450 milyon Arap’ı öldüremez; bir Müslüman lideri suikastla ortadan kaldırabilir ama 2 milyar Müslümana karşı duramaz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN DAVASINDAKİ KONUMU

Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunu iki başlık altında değerlendiren Şeyh Bilal Şaban, ilk olarak Türk halkının duruşuna dikkat çekti. Şaban, Türk halkının Filistin davasına güçlü bir şekilde sahip çıktığını, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin Gazze için ciddi yardımlar yaptığını söyledi.

Devlet politikalarına ilişkin olarak ise Türkiye’nin bölgesel ittifaklara yönelmesi gerektiğini belirten Şaban, “Türkiye; Suriye, Irak, İran ve Lübnan ile ittifak kurmalıdır. Eğer Türkiye isabetli adımlar atarsa, yeniden tüm Arap ve Müslüman ulusların hamisi konumuna dönecektir” dedi.

“DİRENİŞ SADECE FİLİSTİN’İN MESELESİ DEĞİL”

Direnişin yalnızca Filistin’in değil, tüm bölgenin meselesi olduğunu vurgulayan Şaban, Siyonizm’in engellenmesinin Türkiye, Lübnan, İran, Irak ve Mısır için de birincil öncelik olması gerektiğini söyledi. Büyük İsrail projesinin Suudi Arabistan’dan Suriye’ye, Lübnan’dan Sina’ya uzanan bir hayal olduğunu belirten Şaban, “Bugün direnişin yanında yer almazsak, bu döngü yarın hepimize gelir” uyarısında bulundu.

ABD’NİN İRAN’A SALDIRI İHTİMALİ

ABD’nin İran’ı hedef almasının nedenlerine de değinen Şeyh Bilal Şaban, İran’ın Amerikan hegemonyasına meydan okuyabilen nadir ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Şaban, “İran, bölgede ABD’nin planlarını bozabilecek güce sahip olduğu için hedef alınıyor” dedi. Şaban, Müslüman Kardeşler’in terör örgütü ilan edilmesine de tepki göstererek, bu kararın Aksa Tufanı sürecinde direnişe destek verilmesi ve Lübnan’la dayanışma gösterilmesi nedeniyle alındığını savundu.

“MÜSLÜMANLAR BİRLEŞMEDEN BU TABLO DEĞİŞMEZ”

İslam dünyasına birlik çağrısı yapan Şeyh Bilal Şaban, Sünni ve Şii Müslümanların birleşmesi halinde Siyonist yapının çökeceğini söyledi. Küçük ulus devletlerin bu küresel baskıya karşı koyamayacağını vurgulayan Şaban, birleşik bir İslam dünyasının stratejik coğrafyası, enerji kaynakları ve ortak inancıyla küresel bir güç olabileceğini ifade etti. Şaban, “Tarihimiz bir, kaderimiz bir, düşmanımız bir. İlk adım, bir araya gelmektir” diyerek sözlerini tamamladı.