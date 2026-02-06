  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstifa eden edene: İngiltere siyasetinde Epstein krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı: Kardeşlerimizi unutmayacağız, hatıralarını daima yaşatacağız Türkiye yeni güne dev operasyonla başladı 28 Şubat mağduruna linç girişimi! Kemalist troller Nuray Canan Songür’e saldırdı Bakan Kurum’dan 6 Şubat mesajı: Devlet-millet omuz omuza başardık! Yaralar sarıldı, kuralar tamamlandı "Hac Yolu" bahanesiyle Kudüs Yahudileştiriliyor! Sıcak saatler! ABD, bir gemiyi vurdu Amerika'ya güvenmeyin ülkeyi terk edin Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe bombası Yurt dışı alışverişlerinde vergisiz dönem bitti! 30 euro sınırı tarihe karıştı: Her pakete gümrük vergisi geliyor
Gündem Tevhid Hareketi Lideri: Türkiye doğru adımları atarsa İslam dünyasının hamisi olur
Gündem

Tevhid Hareketi Lideri: Türkiye doğru adımları atarsa İslam dünyasının hamisi olur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tevhid Hareketi Lideri: Türkiye doğru adımları atarsa İslam dünyasının hamisi olur

Lübnan Tevhid Hareketi Lideri Şeyh Bilal Şaban, Akit’e yaptığı özel açıklamada ABD öncülüğünde gündeme gelen “barış kurulu”, Filistin meselesi, Türkiye’nin rolü ve İslam dünyasının birliği konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

 HABER MERKEZİ 

Lübnan Tevhid Hareketi Lideri Şeyh Bilal Şaban, Akit TV’den Mahmut Muslihan’a verdiği özel röportajda, Gazze’de devam eden savaş, ABD’nin bölgedeki politikaları ve İslam ülkelerinin tutumuna ilişkin sert eleştiriler yöneltti. Şaban, ABD öncülüğünde kurulan barış kurulunun amacının “barış değil, direnişi ve Filistin halkının iradesini kırmak” olduğunu savundu.

“BARIŞ KURULU YANILTICI BİR GİRİŞİM”

ABD öncülüğünde oluşturulan barış kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şeyh Bilal Şaban, bu yapının gerçek amacının sahadaki dengeleri İsrail lehine değiştirmek olduğunu söyledi. Şaban, “Bu kurul, gaspçı Siyonist oluşumun iki yıllık savaş boyunca başaramadığını masa başında başarmak için oluşturulmuştur. Barış için değil, Filistin halkının yok edilmesi ve iradesinin kırılması amacıyla kurulmuştur” dedi. ABD’nin kendisine karşı çıkan her aktörü cezalandırma yolunu tercih ettiğini savunan Şaban, Donald Trump döneminde atılan adımların bunun açık göstergesi olduğunu ifade etti.

 

BATI’NIN İSLAM ÜLKELERİNE BAKIŞI

Şeyh Bilal Şaban’a göre İslam ülkelerinin atması gereken en temel adım, Amerikan hegemonyasından kurtulmak. Bölgedeki birçok ülkenin doğrudan ya da dolaylı şekilde Amerikan sömürgeciliğine maruz kaldığını belirten Şaban, yöneticilerin kendi halklarından korkar hale geldiğini söyledi.

Batı müttefik edinmez, müşteri ve ajan edinir. İşleri bittiğinde de onları çöpe atar” diyen Şaban, Arap ve İslam liderlerinin halka dönmesi ve halklarıyla bütünleşmesi gerektiğini vurguladı. Şaban, “Amerika bir Arap lideri öldürebilir ama 450 milyon Arap’ı öldüremez; bir Müslüman lideri suikastla ortadan kaldırabilir ama 2 milyar Müslümana karşı duramaz” ifadelerini kullandı.

 

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN DAVASINDAKİ KONUMU

Türkiye’nin Filistin meselesindeki tutumunu iki başlık altında değerlendiren Şeyh Bilal Şaban, ilk olarak Türk halkının duruşuna dikkat çekti. Şaban, Türk halkının Filistin davasına güçlü bir şekilde sahip çıktığını, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin Gazze için ciddi yardımlar yaptığını söyledi.

Devlet politikalarına ilişkin olarak ise Türkiye’nin bölgesel ittifaklara yönelmesi gerektiğini belirten Şaban, “Türkiye; Suriye, Irak, İran ve Lübnan ile ittifak kurmalıdır. Eğer Türkiye isabetli adımlar atarsa, yeniden tüm Arap ve Müslüman ulusların hamisi konumuna dönecektir” dedi.

 

“DİRENİŞ SADECE FİLİSTİN’İN MESELESİ DEĞİL”

Direnişin yalnızca Filistin’in değil, tüm bölgenin meselesi olduğunu vurgulayan Şaban, Siyonizm’in engellenmesinin Türkiye, Lübnan, İran, Irak ve Mısır için de birincil öncelik olması gerektiğini söyledi. Büyük İsrail projesinin Suudi Arabistan’dan Suriye’ye, Lübnan’dan Sina’ya uzanan bir hayal olduğunu belirten Şaban, “Bugün direnişin yanında yer almazsak, bu döngü yarın hepimize gelir” uyarısında bulundu.

ABD’NİN İRAN’A SALDIRI İHTİMALİ

ABD’nin İran’ı hedef almasının nedenlerine de değinen Şeyh Bilal Şaban, İran’ın Amerikan hegemonyasına meydan okuyabilen nadir ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Şaban, “İran, bölgede ABD’nin planlarını bozabilecek güce sahip olduğu için hedef alınıyor” dedi. Şaban, Müslüman Kardeşler’in terör örgütü ilan edilmesine de tepki göstererek, bu kararın Aksa Tufanı sürecinde direnişe destek verilmesi ve Lübnan’la dayanışma gösterilmesi nedeniyle alındığını savundu.

 

“MÜSLÜMANLAR BİRLEŞMEDEN BU TABLO DEĞİŞMEZ”

İslam dünyasına birlik çağrısı yapan Şeyh Bilal Şaban, Sünni ve Şii Müslümanların birleşmesi halinde Siyonist yapının çökeceğini söyledi. Küçük ulus devletlerin bu küresel baskıya karşı koyamayacağını vurgulayan Şaban, birleşik bir İslam dünyasının stratejik coğrafyası, enerji kaynakları ve ortak inancıyla küresel bir güç olabileceğini ifade etti. Şaban, “Tarihimiz bir, kaderimiz bir, düşmanımız bir. İlk adım, bir araya gelmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Delhi’den ortak mesaj! Hindistan ve Arap ülkelerinden Filistin çağrısı
Yeni Delhi’den ortak mesaj! Hindistan ve Arap ülkelerinden Filistin çağrısı

Dünya

Yeni Delhi’den ortak mesaj! Hindistan ve Arap ülkelerinden Filistin çağrısı

Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın!
Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın!

Dünya

Refah Sınır Kapısı göstermelik mi açıldı? 24 saatte geçen filistinli sayısına bakın!

Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması
Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması

Dünya

Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması

30 günde 900'den fazla Filistinli yerinden edildi!
30 günde 900'den fazla Filistinli yerinden edildi!

Dünya

30 günde 900'den fazla Filistinli yerinden edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Paradise

Bunun için önce ahlak. Doğruluk dürüstlük şeffaflık adalet liyakat şart. Maddi manevi kul hskkı yememek şart. Emekli insanlar çalışan insanlar açken lüks ve şatafat içinde yaşamamak şart. Ahlakı olmayan, dindar insan olamaz çünkü. Din ağaçtır, ahlak ise o ağacın yapraklarıdır, dallarıdır, meyveleridir. Gelecek nesillerin dinden kopmaması için, sadece gayrımüslimlerin egemen olduğu bir dünya olmaması için, müslümanlığın yokolmaması için ahlak dürüstlük adaletin yaşaması çok çok çok önemli
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23