  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan'dan küresel piyasalara denge mesajı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Temkinli duruş sürecek Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Meğer her türlü pislik varmış Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü! Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu 'İsrail miti yıkılıyor!' ABD, Suriye’den çekilmeye başladı 6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada 6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı)
Gündem PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?
Gündem

PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Terör örgütü PKK’dan 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde yapılan bir açıklama Özgür Özel ve CHP’li vekillerin sözlerine bire bir benzemesi, ‘Metni Özgür Özel mi yazdırdı?’ yorumlarına neden oldu. PKK açıklamasında da 11 şehrin 3 yılda yeniden inşa edilmesi göz ardı edilerek Özgür Özel’in iddia ettiği gibi depremin yaralarının sarılmadığı, acıların dindirilemediği ve enkazın hala ortadan kaldırılamadığı savunuldu.

Terör örgütü PKK’nın çatı kuruluşu KCK Yürütme Konseyi, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı ve CHP’li vekillerin sözlerine birebir benzeyen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ne yazık ki üzerinden üç yıl geçmesine rağmen depremin yaraları hala sarılmamış ve acıları tazedir. Acıların giderilmesi ve yıkımın ortadan kalkmasında birinci derecede sorumluluğu bulunanlar, bu sorumluluğa göre hareket etmiyor. Halkın acılarını giderecek, hasarı ortadan kaldıracak ve bir daha bu durumun yaşanmaması için gerekli plan ve projeler geliştirmiyor. Şimdiye kadar geliştirilen plan ve projeler yetersiz kaldığı gibi, halkın acılarını giderecek, mağduriyetini ortadan kaldıracak amacıyla değil, kar amacıyla olmaktadır. Bu da hem acıları daha da derinleştirmekte hem de halkın mağduriyetini artırmaktadır. Zaten bu sömürgeci rantçı zihniyet yaşanan yıkımın ve acıların asıl nedenidir.”

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı
Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

Gündem

Murat Kurum’dan Özgür Özel’e tepki: 3 yıldır gözükmeyenler biz evleri teslim edince apar topar ortaya çıktı

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı
Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı

Gündem

Hatay’da yuhalanan Özgür Özel’e bir şok da Adıyaman'da: Mitingine 50 kişi katıldı

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı
CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı

Gündem

CHP’nin 2019 seçimleri kampanyasını CIA ve MI6 yönetmiş! Ekrem’in arkasından İngiliz İstihbaratı çıktı

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

ne yazık ki, tanklar sokağa çıkmış ama chp.nin lideri önüne kadar gelen tankı görünce tam ters istikamete son sürat kaçmayı firenleyip, rica minnet aralarından sıyrılıp kahve içmeye gidebilmiştir ki, büyük bir başarıdır... mazallah adamı zeka ve cesaret yoksunluğundan atarlar içeri inanamazsın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23