PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı?

Terör örgütü PKK’nın çatı kuruluşu KCK Yürütme Konseyi, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere dair açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı ve CHP’li vekillerin sözlerine birebir benzeyen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ne yazık ki üzerinden üç yıl geçmesine rağmen depremin yaraları hala sarılmamış ve acıları tazedir. Acıların giderilmesi ve yıkımın ortadan kalkmasında birinci derecede sorumluluğu bulunanlar, bu sorumluluğa göre hareket etmiyor. Halkın acılarını giderecek, hasarı ortadan kaldıracak ve bir daha bu durumun yaşanmaması için gerekli plan ve projeler geliştirmiyor. Şimdiye kadar geliştirilen plan ve projeler yetersiz kaldığı gibi, halkın acılarını giderecek, mağduriyetini ortadan kaldıracak amacıyla değil, kar amacıyla olmaktadır. Bu da hem acıları daha da derinleştirmekte hem de halkın mağduriyetini artırmaktadır. Zaten bu sömürgeci rantçı zihniyet yaşanan yıkımın ve acıların asıl nedenidir.”