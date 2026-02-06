  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’dan flaş karar! 100 gün için bütün sığınmacılar sınır dışı edilecek Ahlaksızlar utanmaz reziller! Asrın felaketinin yıl dönümünde ortaya atılan deprem yalanları Pakistan'da camide büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Casusluk soruşturmasında şok bilgiler: Talimat Ekrem İmamoğlu'ndan! Gizemli 15 Temmuz trafiği... Bakan kurum, Özel’i canlı yayında bombaladı! “Günaydın Özgür Bey, 3 yıldır neredeydiniz?" PKK’dan CHP’li açıklaması! Metni Özgür Özel mi yazdı? Ali Rıza Demircan’ın 6 Şubat depremi yazısı dikkat çekti: “Depremlerdeki can ve mal kaybı rastlantısal değil, programlıdır” Rusya'yı sarsan suikast! Moskova’nın göbeğinde sır gibi olay CHP’li Belediyenin “yol verdiği” işletmeleri Bakanlık yıktı Böylelerinden ne vatana ne millete hayır gelir! İdam edin bunları
Yerel "İstihbarat müdürüyüm" dedi... Sonrası inanılmaz!
Yerel

"İstihbarat müdürüyüm" dedi... Sonrası inanılmaz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"İstihbarat müdürüyüm" dedi... Sonrası inanılmaz!

Benzer yöntemlerle dolandırılan insanlara yenisi eklendi. Antalya'da kendisini istihbarat müdürü olarak tanıtan şahıs 3 milyon liradan fazla vurgun yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran L.O., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin, çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin de bu kişiler arasında bulunduğunu söylediğini belirtti.

Şüphelinin, "istihbarat müdürü" olduğunu öne sürerek yönlendirmelerde bulunduğunu aktaran L.O., baskı altında yaklaşık 3 milyon 500 bin lira nakit para ile ziynet eşyalarını elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını beyan ederek şikâyetçi oldu.

 

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, açık kimlikleri tespit edilen S.T., U.A.T. ve A.A.’nın olay sonrası Giresun’a gittiklerini belirledi. Şüpheliler, iki il emniyet birimlerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda;10 adet ata lira, 104 bin lira nakit para, pırlanta yüzük ve altın takılar, 25 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar
Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Yerel

Eve girip hırsızlık yaptılar! İçi para dolu kasayı böyle çaldılar

Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı
Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı

Dünya

Film sahnesi gibi kaçış: Tek motorlu uçak hırsızı yakalandı

Mangal spreyi hayat kurtardı: Hırsızı dükkana girdiğine pişman etti!
Mangal spreyi hayat kurtardı: Hırsızı dükkana girdiğine pişman etti!

Dünya

Mangal spreyi hayat kurtardı: Hırsızı dükkana girdiğine pişman etti!

Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı
Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı

Dünya

Louvre Müzesi soygununda hırsızlar düşürmüştü! Elmas tac ilk kez paylaşıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23