Tevfik Göksu'dan Yeniden Refahlılara önemli çağrı!

Esenler Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Tevfik Göksu, Milli Görüş'ün içinden çıkan herkese bir çağrı yaptı. Göksu, " Rahmetli Erbakan hocamızın sağından, solundan yetişmiş her bir insanın şu anda yapması gereken en önemli varoluşun Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmak olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın teklifini reddederek yerel seçimlere ittifaksız girme kararı almıştı.

Milli Görüş'ün temsilcisi olduklarını öne süren Yeniden Refah Partisi'nin bu kararı tepki çekmişti.

Esenler Belediye Başkanı ve yeni dönem Cumhur İttifakı adayı Tevfik Göksu, Adem Metan'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ERBAKAN HOCAMIZLA YETİŞMİŞ HERKES ERDOĞAN'IN YANINDA DİMDİK DURMALI"

Milli Görüş'ün içinden çıkanlara çağrı yapan Göksu, " Rahmetli Erbakan hocamızın sağından, solundan yetişmiş her bir insanın şu anda yapması gereken en önemli varoluşun Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmak olduğunu düşünüyorum" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO