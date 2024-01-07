Tevfik Göksu'dan İstanbul mesajı!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göksu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan İstanbul Milletvekilimiz Murat Kurum’u tebrik ediyor, çıkmış olduğu bu yolda muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Tevfik Göksu İstanbul'un yeniden AK Parti belediyeciliğine kavuşacağını belirterek şöyle devam etti:

İnşallah İstanbulumuzu, kaybettiği bu beş yıldan çekip çıkarıp, 'Yeniden İstanbul' diyerek; AK Parti Belediyeciliği ile tekrar şahlandıracak ve Türkiye Yüzyılı’nın lokomotif şehri yapacağız.