Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'nu terletecek paylaşım!
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bugün CHP'li İBB yönetimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve İSPARK skandallarıyla gündeme gelirken İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Göksu, bugün 4 soruda İBB hakkında bazı gerçekleri anlatacağını belirtti.
Göksu, işaret ettiği konuları şu şekilde sıraladı:
- İETT'de "Arıza" nasıl geliyorum dedi?
- İhaleler kimlere, hangi şartlarda verildi?
- İSPARK yüz milyonlarca lira zarara nasıl uğratıldı?
- CHP'li İBB Başkanı, "Buldum" dediği kaynağa nasıl "Hayır" oyu verdi?