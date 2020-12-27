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Siyaset Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: Yüce Kur'an-ı kim Türkçe okuttuysa görevden alsaydın!
Siyaset

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tepki: Yüce Kur'an-ı kim Türkçe okuttuysa görevden alsaydın!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şeb-i Arus etkinliği ile ilgili pişkin bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Madem rahatsız oldun, Kültür Başkanı'nı 18'inde görevden alsaydın." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 23:59:00 - 2020-12-28 00:34:49

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Şeb-i Arus etkinliğinde yüce Kur'an'ın Türkçe olarak okunmasına gelen tepkilerden sonra pişkin bir açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

'Bir belediye başkanı programları yazıp, çizmez'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şeb-i Arus'ta sert tepkilere sebep olan Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına ilişkin pişkin bir açıklama ile "Ben de konuyu, tartışmalar gündeme oturduğunda öğrendim. Şunu hepiniz bilirsiniz ki; bir belediye başkanı, oturup da programları yazıp, çizmez, hazırlamaz. Böyle bir şey ne geçmişte ne bugün ne de bir başka belediyede olmamıştır. O bakımdan bu noktada bilgimin olmadığı bir detayla ilgili her türlü eleştiriye de saygıyla yaklaşmak durumunda olan bir belediye başkanıyım." demişti.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun bu pişkinliğine şöyle cevap verdi:

"Konu keşke bu açıklama ile kapanmış olsaydı ve 88 yıl önce bu topluma travma yaşatan aynı hadise tekrar etmeseydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın böyle bir konuda haberi yoksa gereğini yapması lazım. 17 Aralık'ta Şeb-i Arus töreni yapıldı. Bu hemen kamuoyuna duyuruldu. Sayın İBB Başkanı bu işe katılmıyorsa 18'inde Kültür Daire Başkanı'nı görevden alırdı. 'Siz bu milletin değerleri ile nasıl oynarsınız?' diyerek görevden alsaydı."

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Yorumlar

hizipsavar

bunu kadar cahil bunu kadar yüzsüz bunu kadar kıvıran yalanı eritip gerçek gibi sunan biri daha gelmemişti türk isyasetine. muhalefeti vermez ama artık buna chp li ipli ve pkklılarda oy vermez.
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