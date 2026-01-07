Tevfik Diker’den kritik uyarı: Türkiye büyük bir kırılmanın eşiğinde çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Halkı tarafından yalnız bırakılan Maduro’nun, haydut ABD’nin darbesiyle saraydan kaçırılması dünya gündemini meşgul ederken, tecrübeli Eski milletvekili ve emekli yarbay Tevfik Diker’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Küresel konjonktürün köklü biçimde değiştiğine dikkat çeken Diker, artık dünyada “gücü yetenin gücü yetene hükmettiği” bir döneme girildiğini vurguladı. Bu şartlar altında, seçilmiş ve meşru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenilmesi gerektiğini ifade eden Diker, dünyada ve bölgemizde büyük kırılmaların yaşanacağını belirterek her koşulda Erdoğan’ın arkasında birlik olunması çağrısında bulundu.

TAYFUN TAŞ/İSTANBUL

BÖLGESEL İKTİDARI KORUMALIYIZ

Dünyada güç dengelerinin hızla değiştiğini belirten Diker, Orta Doğu merkezli çatışmaların yalnızca bölge ülkelerini değil, Türkiye’yi de doğrudan hedef alan yeni bir sürecin habercisi olduğunu söyledi. Son yıllarda yaşanan sıcak çatışmaların ardından Suriye’nin dörde, Irak’ın ikiye ve İran’ın ise üçe bölünmesinin planlandığını savunan Diker, emperyalist ve Siyonist güçlerin bu süreçte nihai hedefinin Türkiye olduğunu ileri sürdü. Bölgesel istikrarsızlığın bilinçli şekilde derinleştirildiğini ifade eden Diker, bu tablo karşısında Türkiye’nin zayıf düşmesinin ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın bir ateş çemberine dönüştüğüne dikkat çeken Diker, “Bugün dünyada artık gücü yetenin gücü yetene hükmettiği bir dönem yaşanıyor. Bu şartlar altında dağınık bir görüntü vermek, ülkeyi büyük risklerle karşı karşıya bırakır” değerlendirmesinde bulundu. Diker, birlik ve beraberliğin millî bir zorunluluk hâline geldiğini belirterek, iç çekişmelerin ve siyasi polemiklerin bu süreçte ülkeye zarar verdiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANIMIZ ULUSLARARASI ARENADA TECRÜBELİ

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası ilişkilerde sahip olduğu tecrübenin bu dönemde hayati önem taşıdığını dile getiren Diker, Erdoğan’ın NATO, Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü çok yönlü diplomasiyi yakından bildiğini söyledi. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditleri doğru okuyabilmesi için mevcut siyasi tabloya gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini belirten Diker, acı gerçeklerle yüzleşmeden sağlıklı bir yol haritası çizilemeyeceğini ifade etti.

Tevfik Diker, açıklamalarında tarihsel hafızaya da dikkat çekerek, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı işgal ve bölünme girişimlerinin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Yeni bir Sevr sürecine sürüklenme riskine karşı toplumsal refleksin güçlü tutulması gerektiğini belirten Diker, bu noktada siyasal ya da kişisel çıkarların değil, ülkenin bekasının ön planda tutulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Kendisinin askerî ve siyasi geçmişine de değinen Diker, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Karargâhı’nda stratejik görevlerde bulunduğunu, siyasi hayatında ise milletvekilliği, parti yöneticiliği ve genel başkanlık yaptığını hatırlattı. Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Derneği’nin kuruluşunda yer alan tek milletvekili olduğunu belirten Diker, açıklamalarını partiler üstü bir sorumluluk bilinciyle yaptığını söyledi.

GÜÇLÜ LİDERLİK ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ

Açıklamalarının herhangi bir kişisel ya da siyasi beklentiye dayanmadığının altını çizen Diker, çağrısının tamamen vatan borcu anlayışıyla yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde büyük kırılmalarla karşı karşıya kalacağını belirten Diker, bu süreçte güçlü bir liderlik etrafında kenetlenmenin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında birlik ve beraberlik içinde durulması gerektiğini ifade eden Tevfik Diker, dünyada ve bölgemizde yaşanacak büyük değişimlere karşı Türkiye’nin ancak bu şekilde ayakta kalabileceğini belirterek, her koşulda Erdoğan’ın arkasında birleşilmesi çağrısında bulundu.